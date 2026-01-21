-
Governor Sherrill Takes Bold Action with Executive Orders Declaring State of Emergency on Utility CostsToday, during her inaugural speech, Governor Mikie Sherrill signed two executive orders delivering on her promise to declare a State of Emergency on Utility Costs on Day One. Executive Order No.1 delivers immediate ratepayer relief and freezes rate hikes for New Jersey families. Executive Order No. 2 takes action to massively expand in-state power generation – including solar and battery storage in the short-term, and nuclear power in the long-term, to lower electric bills.