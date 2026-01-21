Today, during her inaugural speech, Governor Mikie Sherrill signed two executive orders delivering on her promise to declare a State of Emergency on Utility Costs on Day One. Executive Order No.1 delivers immediate ratepayer relief and freezes rate hikes for New Jersey families. Executive Order No. 2 takes action to massively expand in-state power generation – including solar and battery storage in the short-term, and nuclear power in the long-term, to lower electric bills.