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Stream: 90.5 The Night

WSTR CHARITY COWBOY BBQ

WSTR CHARITY COWBOY BBQ

COME AND JOIN WAYLONS SUTHERN THUNDER RANCH FOR A COWBOY BBQ!
RAIN OR SHINE. ENJOY GOOD FOOD, GREAT LIVE COUNTRY MUSIC, GIFT RAFFLES AND 50/50, KIDS GAMES, AND HORSE DRAWN WAGON RIDES.
PLEASE, NO PETS.

Pats 30 Acres
$15.00 TO $30.00
12:00 PM - 04:00 PM on Sat, 15 Aug 2026

Event Supported By

Waylons southern thunder ranch inc
7329190186
wstranch81@gmail.com

Artist Group Info

wstranch81@gmail.com
Pats 30 Acres
4103 West Hurley Pond RD
wall, New Jersey 07719
7329190186
wstranch81@gmail.com