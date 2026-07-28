WSTR CHARITY COWBOY BBQ
WSTR CHARITY COWBOY BBQ
COME AND JOIN WAYLONS SUTHERN THUNDER RANCH FOR A COWBOY BBQ!
RAIN OR SHINE. ENJOY GOOD FOOD, GREAT LIVE COUNTRY MUSIC, GIFT RAFFLES AND 50/50, KIDS GAMES, AND HORSE DRAWN WAGON RIDES.
PLEASE, NO PETS.
Pats 30 Acres
$15.00 TO $30.00
12:00 PM - 04:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Event Supported By
Waylons southern thunder ranch inc
7329190186
wstranch81@gmail.com
Artist Group Info
wstranch81@gmail.com
Pats 30 Acres
4103 West Hurley Pond RDwall, New Jersey 07719
7329190186
wstranch81@gmail.com