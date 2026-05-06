WAYLONS SOUTHERN THUNDER RANCH CHARITY YARDSALE
WAYLONS SOUTHERN THUNDER RANCH CHARITY YARDSALE
WSTR ANNUAL CHARITY YARDSALE- ALL PROCEEDS GO TOWARDS HELPING FAMILIES WHO HAVE SUFFERED THE LOSS OF A CHILD. COME SUPPORT A GREAT LOCAL CAUSE.
5/30/2026 FROM 9 AM TO 4 PM
5/31/2026 FROM 9 AM TO 4 PM
*HOME GOODS, TOOLS, EXCERSIZE EQUIPMENT/SPORTING GOODS, JEWLERY, LAWN DECOR, HOLIDAY DECORATIONS, KNICK KNACKS, CLOTHING, AND MORE!
** PLEASE DO NOT ARRIVE BEFORE 9 AM .
WAYLONS SOUTHERN THUNDER RANCH
09:00 AM - 04:00 PM, every day through May 31, 2026.
Event Supported By
Waylons southern thunder ranch inc
7329190186
wstranch81@gmail.com
WAYLONS SOUTHERN THUNDER RANCH
177 LEMON RDFARMINGDALE, New Jersey 07727
7325581255
wstranch81@gmail.com