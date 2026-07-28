© 2026 Brookdale Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Stream: 90.5 The Night

DIY Zine for TEENS

DIY Zine for TEENS

This workshop for TEENS involves writing and light crafts to make mini poetry zines! (A Teen Arts Workshop)

This workshop for TEENS involves writing and light crafts to make mini poetry zines, also known as a homemade magazine.

The ShowRoom
04:00 PM - 07:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Teen Arts NJ
732-566-2787
creativechangemakers@teenartsnj.org
https://teenartsnj.org/

Artist Group Info

CHRIS ROCKWELL
The ShowRoom
707 Cookman Ave, , NJ, United States, New Jersey
Asbury Park, New Jersey 07712
(732) 502-0472
https://showroomcinemas.com