DIY Zine for TEENS
DIY Zine for TEENS
This workshop for TEENS involves writing and light crafts to make mini poetry zines! (A Teen Arts Workshop)
This workshop for TEENS involves writing and light crafts to make mini poetry zines, also known as a homemade magazine.
The ShowRoom
04:00 PM - 07:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
Teen Arts NJ
732-566-2787
creativechangemakers@teenartsnj.org
Artist Group Info
CHRIS ROCKWELL
The ShowRoom
707 Cookman Ave, , NJ, United States, New JerseyAsbury Park, New Jersey 07712
(732) 502-0472