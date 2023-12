Top 90 of 2004

Rank Artist Album

01 U2 HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB

02 Elvis Costello and the Imposters THE DELIVERY MAN

03 Eric Clapton ME & MR. JOHNSON

04 Cowboy Junkies ONE SOUL NOW

05 R.E.M. AROUND THE SUN

06 Norah Jones FEELS LIKE HOME

07 Marah 20,000 STREETS UNDER THE SKY

08 Wilco A GHOST IS BORN

09 Ben Harper THERE WILL BE A LIGHT

10 Crosby & Nash CROSBY/NASH

11 Ani DiFranco EDUCATED GUESS

12 Morrisey YOU ARE THE QUARRY

13 k.d. Lang HYMNS OF THE 49th PARALLEL

14 Tom Waits REAL GONE

15 Phish UNDERMIND

16 Ryan Adams LOVE IS HELL

17 Jesse Malin THE HEAT

18 Cake PRESSURE CHIEF

19 Indigo Girls ALL THAT WE LET IN

20 Los Lobos THE RIDE

21 Joss Stone MIND, BODY AND SOUL

22 The Cure THE CURE

23 Old 97's DRAG IT UP

24 Gov't Mule DEJA VOODOO

25 Elliot Smith FROM A BASEMENT ON THE HILL

26 Patti Scialfa 23rd STREET LULLABY

27 Finn Brothers EVERYONE IS HERE

28 Allison Krauss & Union Station LONELY RUNS BOTH WAYS

29 Joe Grushecky & The House Rockers TRUE COMPANION

30 Jeff Buckley GRACE (Legacy Edition)

31 G. Love THE HUSTLE

32 David Byrne GROWN BACKWARDS

33 Steve Earle THE REVOLUTION STARTS...NOW

34 Chris Robinson THIS MAGNIFICENT DISTANCE

35 Steve Forbert JUST LIKE THERE'S NOTHIN' TO IT

36 The Polyphonic Spree TOGETHER WE'RE HEAVY

37 The Damnwells BASTARDS OF THE BEAT

38 They Might Be Giants THE SPINE

39 Clarence Clemons LIVE IN ASBURY PARK, VOL. 2

40 Jem FINALLY WOKEN

41 The Thrills SO MUCH FOR THE CITY

42 Bjork MEDULLA

43 Diana Krall THE GIRL IN THE OTHER ROOM

44 Patty Griffin IMPOSSIBLE DREAM

45 Death Cab for Cutie TRANSATLANTICISM

46 Paul Westerburg FOLKER

47 Camper Van Beethoven NEW ROMAN TIMES

48 Jason Mraz TONIGHT, NOT AGAIN (live CD/DVD)

49 Todd Rundgren LIARS

50 The Polyphonic Spree THE BEGINNING STAGES OF...THE POLYPHONIC SPREE

51 Belle & Sebastian DEAR CATASTROPHE WAITRESS

52 Badly Drawn Boy ONE PLUS ONE IS ONE

53 Toots & The Maytalls TRUE LOVE

54 Citizen Cope THE CLARENCE GREENWOOD RECORDINGS

55 Loretta Lynn VAN LEAR ROSE

56 Jill Sobule UNDERDOG VICTORIOUS

57 Jamie Cullum TWENTYSOMETHING

58 My Morning Jacket IT STILL MOVES

59 Robyn Hitchcock SPOOKED

60 Sonic Youth SONIC NURSE

61 Keb Mo' KEEP IT SIMPLE

62 J.J. Cale TO TULSA AND BACK

63 Nick Drake MADE TO LOVE MAGIC (2004)

64 Juliana Hatfield IN EXILE DEO

65 Tommy Stinson VILLAGE GORILLA HEAD

66 Lloyd Cole MUSIC IN A FOREIGN LANGUAGE

67 Various Artists POR VIDA compilation

68 Patti Smith TRAMPIN'

69 Sun Kil Moon GHOSTS OF THE GREAT HIGHWAY

70 Drive By Truckers THE DIRTY SOUTH

71 Rachael Yamagata HAPPENSTANCE

72 Richard Shindell VUELTA

73 Jonatha Brooke BACK IN THE CIRCUS

74 Sondre Lerche TWO WAY MONOLOGUE

75 Hothouse Flowers INTO YOUR HEART

76 Kasey Chambers WAYWARD ANGEL

77 Charlie Musselwhite SANCTUARY

78 Keane HOPES AND FEARS

79 Christe McVie IN THE MEANTIME

80 Dr. John N'AWLINZ DIS DAT AND D'UDDER

81 Air TALKIE WALKIE

82 Jeffery Gaines JEFFREY GAINES LIVE

83 Big Head Todd & The Monsters CRIMES OF PASSION

84 Roger Clyne & The Peacemakers AMERICANO!

85 De Sol DE SOL

86 Hem EVENINGLAND

87 Various Artists LORD OF THE RINGS:RETURN OF THE KING soundtrack

88 Various Artists 50 FIRST DATES soundtrack

89 Railroad Earth THE GOOD LIFE

90 Mark Knopfler Shangri-La