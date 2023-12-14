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Stream: 90.5 The Night

Top 90 of 2003

WBJB
Published December 14, 2023 at 1:56 PM EST

RankAlbumArtist
01THE WINDWARREN ZEVON
02HAIL TO THE THIEFRADIOHEAD
03WELCOME INTERSTATE MANAGERSFOUNTAINS OF WAYNE
04HELLO STARLINGJOSH RITTER
05WANT ONERUFUS WAINWRIGHT
06GREENDALENEIL YOUNG & CRAZY HORSE
07UNCLASSIFIEDROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND
08IN TIME the best of R.E.M. 1988-2003R.E.M.
09WORLD WITHOUT TEARSLUCINDA WILLIAMS
10DAY I FORGOTPETE YORN
11STREETCOREJOE STRUMMER & THE MESCALEROS
12MY BABY DON'T TOLERATELYLE LOVETT
13RAINY DAY MUSICTHE JAYHAWKS
14DIAMONDS ON THE INSIDEBEN HARPER
15LET GONADA SURF
16SUMDAYGRANDADDY
17PRETZEL PARK4 WAY STREET
18NORTHELVIS COSTELLO
19GRANDERIN McKEOWN
20ROCK N ROLLRYAN ADAMS
21FAILERKATHLEEN EDWARDS
22REGRET OVER THE WIRESMATTHEW RYAN
23SO DAMN HAPPYLOUDON WAINWRIGHT III
24ABSOLUTELY 100% MADE IN NJDRAMARAMA
25BAREANNIE LENNOX
26THE BEAUTY OF THE RAINDAR WILLIAMS
27NIGHT ON MY SIDEGEMMA HAYES
28CHINATOWNTHE BE GOOD TANYAS
29DEAR CATASTROPHE WAITRESSBELLE & SEBASTIAN
30EVOLVEANI DiFRANCO
31THE HOUSE CARPENTER'S DAUGHTERNATALIE MERCHANT
32POLARISNORTH MISSISSIPPI ALL STARS
33WHAT'S WRONG WITH THIS PICTURE?VAN MORRISON
34STUMBLE INTO GRACEEMMYLOU HARRIS
35VOLUME 4JOE JACKSON BAND
36RETROSPECTIVE:THE BEST OF SUZANNE VEGASUZANNE VEGASUZANNE VEGA
37LOS LONELY BOYSLOS LONELY BOYS
38WHO THE HELL IS JOHN EDDIE?JOHN EDDIE
39JUST AN AMERICAN BOYSTEVE EARLE
40THE MAVERICKSTHE MAVERICKS
41quebecWEEN
42LIGHT OF DAY:TRIBUTE TO BRUCE SPRINGSTEEN GARLAND JEFFREYSVARIOUS ARTISTS
431972JOSH ROUSE
44THE FOLK YEARS 2003-2003JILL SOBULE
45THE OLD KIT BAGRICHARD THOMPSON
46THE THORNSTHE THORNS
47UP ALL NIGHTTHE WAIFS
48TEN FROM LITTLE WORLDSBELA FLECK & THE FLECKTONES
49COME FEEL ME TREMBLEPAUL WESTERBERG
50TOUGH LOVEHAMELL ON TRIAL
51VERVE//REMIXED 2 compilationVARIOUS ARTISTS
52SET LIST (Irish import)THE FRAMES
53REDEMPTION'S SONJOSEPH ARTHUR
54WAITING FOR MY ROCKET TO COMEJASON MRAZ
55EVERYTHING MUST GOSTEELY DAN
56SOUL JOURNEYGILLIAN WELCH
57HUMAN CONDITIONSRICHARD ASHCROFT
58DARK CHORDS ON A BIG GUITARJOAN BAEZ
59RECONSTRUCTION SITETHE WEAKERTHANS
60SO MUCH FOR THE CITYTHE THRILLS
61IN SEED COMES FRUITPOI DOG PONDERING
62THE EVENING OF MY BEST DAYRICKIE LEE JONES
63FLY BELOW THE RADARMINIBAR
64THE TROUBLE WITH HUMANSCHIP TAYLOR & CARRIE RODRIGUEZ
65YOKOBEULAH
66ABOUT TIMESTEVE WINWOOD
67LET'S ROLLETTA JAMES
68POETRY & AEROPLANESTEITUR
69SPOON AND RAFTERMOJAVE 3
70WHAT'S IN THE BAG?MARSHALL CRENSHAW
71EPRACHAEL YAMAGATA
72COLLIDE0SCOPELIVING COLOUR
73SAVE MY SOULBIG BAD VOODOO DADDY
74PALACE OF GOLDBLUE RODEO
75LONG TIME COMINGJONNY LANG
76TRAIN HOMECHRIS SMITHER
77OLD FUTURES GONEJOHN GORKA
78SHOW ME YOUR TEARSFRANK BLACK & THE CATHOLICS
79TINY VOICESJOE HENRY
80SIDE OF THE ROADELLIS PAUL & VANCE GILBERT
81SLOW DOWN KIDVAL EMMICH
82NOCTURAMANICK CAVE & THE BAD SEEDS
83BENEATH THIS GRUFF EXTERIORJOHN HIATT & THE GONERS
84ISSUES & OPTIONSPHIL ROY
85FACE TO FACEJOHN LEE HOOKER
86RED=LUCKPATTY LARKIN
87BREAK YOUR MOTHER'S HEARTTIM EASTON
88TALKING TO STRANGERSSHEMEKIA COPELAND
89FROM EVERY SPHEREED HARCOURT
90TROUBLE NO MOREJOHN MELLENCAMP
90.5THE RED BANK SESSIONSNICOLE ATKINS
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