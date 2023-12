Top 90 of 2003

Rank Album Artist

01 THE WIND WARREN ZEVON

02 HAIL TO THE THIEF RADIOHEAD

03 WELCOME INTERSTATE MANAGERS FOUNTAINS OF WAYNE

04 HELLO STARLING JOSH RITTER

05 WANT ONE RUFUS WAINWRIGHT

06 GREENDALE NEIL YOUNG & CRAZY HORSE

07 UNCLASSIFIED ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND

08 IN TIME the best of R.E.M. 1988-2003 R.E.M.

09 WORLD WITHOUT TEARS LUCINDA WILLIAMS

10 DAY I FORGOT PETE YORN

11 STREETCORE JOE STRUMMER & THE MESCALEROS

12 MY BABY DON'T TOLERATE LYLE LOVETT

13 RAINY DAY MUSIC THE JAYHAWKS

14 DIAMONDS ON THE INSIDE BEN HARPER

15 LET GO NADA SURF

16 SUMDAY GRANDADDY

17 PRETZEL PARK 4 WAY STREET

18 NORTH ELVIS COSTELLO

19 GRAND ERIN McKEOWN

20 ROCK N ROLL RYAN ADAMS

21 FAILER KATHLEEN EDWARDS

22 REGRET OVER THE WIRES MATTHEW RYAN

23 SO DAMN HAPPY LOUDON WAINWRIGHT III

24 ABSOLUTELY 100% MADE IN NJ DRAMARAMA

25 BARE ANNIE LENNOX

26 THE BEAUTY OF THE RAIN DAR WILLIAMS

27 NIGHT ON MY SIDE GEMMA HAYES

28 CHINATOWN THE BE GOOD TANYAS

29 DEAR CATASTROPHE WAITRESS BELLE & SEBASTIAN

30 EVOLVE ANI DiFRANCO

31 THE HOUSE CARPENTER'S DAUGHTER NATALIE MERCHANT

32 POLARIS NORTH MISSISSIPPI ALL STARS

33 WHAT'S WRONG WITH THIS PICTURE? VAN MORRISON

34 STUMBLE INTO GRACE EMMYLOU HARRIS

35 VOLUME 4 JOE JACKSON BAND

36 RETROSPECTIVE:THE BEST OF SUZANNE VEGASUZANNE VEGA SUZANNE VEGA

37 LOS LONELY BOYS LOS LONELY BOYS

38 WHO THE HELL IS JOHN EDDIE? JOHN EDDIE

39 JUST AN AMERICAN BOY STEVE EARLE

40 THE MAVERICKS THE MAVERICKS

41 quebec WEEN

42 LIGHT OF DAY:TRIBUTE TO BRUCE SPRINGSTEEN GARLAND JEFFREYS VARIOUS ARTISTS

43 1972 JOSH ROUSE

44 THE FOLK YEARS 2003-2003 JILL SOBULE

45 THE OLD KIT BAG RICHARD THOMPSON

46 THE THORNS THE THORNS

47 UP ALL NIGHT THE WAIFS

48 TEN FROM LITTLE WORLDS BELA FLECK & THE FLECKTONES

49 COME FEEL ME TREMBLE PAUL WESTERBERG

50 TOUGH LOVE HAMELL ON TRIAL

51 VERVE//REMIXED 2 compilation VARIOUS ARTISTS

52 SET LIST (Irish import) THE FRAMES

53 REDEMPTION'S SON JOSEPH ARTHUR

54 WAITING FOR MY ROCKET TO COME JASON MRAZ

55 EVERYTHING MUST GO STEELY DAN

56 SOUL JOURNEY GILLIAN WELCH

57 HUMAN CONDITIONS RICHARD ASHCROFT

58 DARK CHORDS ON A BIG GUITAR JOAN BAEZ

59 RECONSTRUCTION SITE THE WEAKERTHANS

60 SO MUCH FOR THE CITY THE THRILLS

61 IN SEED COMES FRUIT POI DOG PONDERING

62 THE EVENING OF MY BEST DAY RICKIE LEE JONES

63 FLY BELOW THE RADAR MINIBAR

64 THE TROUBLE WITH HUMANS CHIP TAYLOR & CARRIE RODRIGUEZ

65 YOKO BEULAH

66 ABOUT TIME STEVE WINWOOD

67 LET'S ROLL ETTA JAMES

68 POETRY & AEROPLANES TEITUR

69 SPOON AND RAFTER MOJAVE 3

70 WHAT'S IN THE BAG? MARSHALL CRENSHAW

71 EP RACHAEL YAMAGATA

72 COLLIDE0SCOPE LIVING COLOUR

73 SAVE MY SOUL BIG BAD VOODOO DADDY

74 PALACE OF GOLD BLUE RODEO

75 LONG TIME COMING JONNY LANG

76 TRAIN HOME CHRIS SMITHER

77 OLD FUTURES GONE JOHN GORKA

78 SHOW ME YOUR TEARS FRANK BLACK & THE CATHOLICS

79 TINY VOICES JOE HENRY

80 SIDE OF THE ROAD ELLIS PAUL & VANCE GILBERT

81 SLOW DOWN KID VAL EMMICH

82 NOCTURAMA NICK CAVE & THE BAD SEEDS

83 BENEATH THIS GRUFF EXTERIOR JOHN HIATT & THE GONERS

84 ISSUES & OPTIONS PHIL ROY

85 FACE TO FACE JOHN LEE HOOKER

86 RED=LUCK PATTY LARKIN

87 BREAK YOUR MOTHER'S HEART TIM EASTON

88 TALKING TO STRANGERS SHEMEKIA COPELAND

89 FROM EVERY SPHERE ED HARCOURT

90 TROUBLE NO MORE JOHN MELLENCAMP