Top 90 of 2003
|Rank
|Album
|Artist
|01
|THE WIND
|WARREN ZEVON
|02
|HAIL TO THE THIEF
|RADIOHEAD
|03
|WELCOME INTERSTATE MANAGERS
|FOUNTAINS OF WAYNE
|04
|HELLO STARLING
|JOSH RITTER
|05
|WANT ONE
|RUFUS WAINWRIGHT
|06
|GREENDALE
|NEIL YOUNG & CRAZY HORSE
|07
|UNCLASSIFIED
|ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND
|08
|IN TIME the best of R.E.M. 1988-2003
|R.E.M.
|09
|WORLD WITHOUT TEARS
|LUCINDA WILLIAMS
|10
|DAY I FORGOT
|PETE YORN
|11
|STREETCORE
|JOE STRUMMER & THE MESCALEROS
|12
|MY BABY DON'T TOLERATE
|LYLE LOVETT
|13
|RAINY DAY MUSIC
|THE JAYHAWKS
|14
|DIAMONDS ON THE INSIDE
|BEN HARPER
|15
|LET GO
|NADA SURF
|16
|SUMDAY
|GRANDADDY
|17
|PRETZEL PARK
|4 WAY STREET
|18
|NORTH
|ELVIS COSTELLO
|19
|GRAND
|ERIN McKEOWN
|20
|ROCK N ROLL
|RYAN ADAMS
|21
|FAILER
|KATHLEEN EDWARDS
|22
|REGRET OVER THE WIRES
|MATTHEW RYAN
|23
|SO DAMN HAPPY
|LOUDON WAINWRIGHT III
|24
|ABSOLUTELY 100% MADE IN NJ
|DRAMARAMA
|25
|BARE
|ANNIE LENNOX
|26
|THE BEAUTY OF THE RAIN
|DAR WILLIAMS
|27
|NIGHT ON MY SIDE
|GEMMA HAYES
|28
|CHINATOWN
|THE BE GOOD TANYAS
|29
|DEAR CATASTROPHE WAITRESS
|BELLE & SEBASTIAN
|30
|EVOLVE
|ANI DiFRANCO
|31
|THE HOUSE CARPENTER'S DAUGHTER
|NATALIE MERCHANT
|32
|POLARIS
|NORTH MISSISSIPPI ALL STARS
|33
|WHAT'S WRONG WITH THIS PICTURE?
|VAN MORRISON
|34
|STUMBLE INTO GRACE
|EMMYLOU HARRIS
|35
|VOLUME 4
|JOE JACKSON BAND
|36
|RETROSPECTIVE:THE BEST OF SUZANNE VEGASUZANNE VEGA
|SUZANNE VEGA
|37
|LOS LONELY BOYS
|LOS LONELY BOYS
|38
|WHO THE HELL IS JOHN EDDIE?
|JOHN EDDIE
|39
|JUST AN AMERICAN BOY
|STEVE EARLE
|40
|THE MAVERICKS
|THE MAVERICKS
|41
|quebec
|WEEN
|42
|LIGHT OF DAY:TRIBUTE TO BRUCE SPRINGSTEEN GARLAND JEFFREYS
|VARIOUS ARTISTS
|43
|1972
|JOSH ROUSE
|44
|THE FOLK YEARS 2003-2003
|JILL SOBULE
|45
|THE OLD KIT BAG
|RICHARD THOMPSON
|46
|THE THORNS
|THE THORNS
|47
|UP ALL NIGHT
|THE WAIFS
|48
|TEN FROM LITTLE WORLDS
|BELA FLECK & THE FLECKTONES
|49
|COME FEEL ME TREMBLE
|PAUL WESTERBERG
|50
|TOUGH LOVE
|HAMELL ON TRIAL
|51
|VERVE//REMIXED 2 compilation
|VARIOUS ARTISTS
|52
|SET LIST (Irish import)
|THE FRAMES
|53
|REDEMPTION'S SON
|JOSEPH ARTHUR
|54
|WAITING FOR MY ROCKET TO COME
|JASON MRAZ
|55
|EVERYTHING MUST GO
|STEELY DAN
|56
|SOUL JOURNEY
|GILLIAN WELCH
|57
|HUMAN CONDITIONS
|RICHARD ASHCROFT
|58
|DARK CHORDS ON A BIG GUITAR
|JOAN BAEZ
|59
|RECONSTRUCTION SITE
|THE WEAKERTHANS
|60
|SO MUCH FOR THE CITY
|THE THRILLS
|61
|IN SEED COMES FRUIT
|POI DOG PONDERING
|62
|THE EVENING OF MY BEST DAY
|RICKIE LEE JONES
|63
|FLY BELOW THE RADAR
|MINIBAR
|64
|THE TROUBLE WITH HUMANS
|CHIP TAYLOR & CARRIE RODRIGUEZ
|65
|YOKO
|BEULAH
|66
|ABOUT TIME
|STEVE WINWOOD
|67
|LET'S ROLL
|ETTA JAMES
|68
|POETRY & AEROPLANES
|TEITUR
|69
|SPOON AND RAFTER
|MOJAVE 3
|70
|WHAT'S IN THE BAG?
|MARSHALL CRENSHAW
|71
|EP
|RACHAEL YAMAGATA
|72
|COLLIDE0SCOPE
|LIVING COLOUR
|73
|SAVE MY SOUL
|BIG BAD VOODOO DADDY
|74
|PALACE OF GOLD
|BLUE RODEO
|75
|LONG TIME COMING
|JONNY LANG
|76
|TRAIN HOME
|CHRIS SMITHER
|77
|OLD FUTURES GONE
|JOHN GORKA
|78
|SHOW ME YOUR TEARS
|FRANK BLACK & THE CATHOLICS
|79
|TINY VOICES
|JOE HENRY
|80
|SIDE OF THE ROAD
|ELLIS PAUL & VANCE GILBERT
|81
|SLOW DOWN KID
|VAL EMMICH
|82
|NOCTURAMA
|NICK CAVE & THE BAD SEEDS
|83
|BENEATH THIS GRUFF EXTERIOR
|JOHN HIATT & THE GONERS
|84
|ISSUES & OPTIONS
|PHIL ROY
|85
|FACE TO FACE
|JOHN LEE HOOKER
|86
|RED=LUCK
|PATTY LARKIN
|87
|BREAK YOUR MOTHER'S HEART
|TIM EASTON
|88
|TALKING TO STRANGERS
|SHEMEKIA COPELAND
|89
|FROM EVERY SPHERE
|ED HARCOURT
|90
|TROUBLE NO MORE
|JOHN MELLENCAMP
|90.5
|THE RED BANK SESSIONS
|NICOLE ATKINS