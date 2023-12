Top 90 of 2006

Rank Artist Album

01 BOB DYLAN Modern Times

02 BRUCE SPRINGSTEEN We Shall Overcome: The Seeger Sessions

03 TOM PETTY Highway Companion

04 BECK The Information

05 THE RACONTEURS Broken Boy Soldiers

06 GOMEZ How We Operate

07 Beatles,The Love

08 PEARL JAM Pearl Jam

09 NEKO CASE Fox Confessor Brings The Flood

10 SNOW PATROL Eyes Open

11 ERIC CLAPTON & J.J. CALE Road To Escondido

12 WORLD PARTY Dumbing Up

13 RAY LAMONTAGNE Till The Sun Turns Black

14 JOHN MAYER Continuum

15 PETE YORN Nightcrawler

16 BONNIE RAITT Bonnie Raitt & Friends

17 WILLIE NILE Streets Of New York

18 RHETT MILLER The Believer

19 BEN HARPER Both Sides Of The Gun

20 ZIGGY MARLEY Love Is My Religion

21 BELLE & SEBASTIAN The Life Pursuit

22 MARK KNOPFLER & EMMYLOU HARRIS All The Roadrunning

23 DAVID GILMOUR On An Island

24 RED HOT CHILI PEPPERS Stadium Arcadium

25 THE STROKES First Impressions Of Earth

26 GOV’T MULE High & Mighty

27 GNARLS BARKLEY St. Elsewhere

28 NEIL YOUNG Living With War

29 AMOS LEE Supply And Demand

30 ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND Colorblind

31 RAY DAVIES Other People’s Lives

32 THE KILLERS Sam’s Town

33 TOM WAITS Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards

34 KEANE Under The Iron Sea

35 BRUCE SPRINGSTEEN We Shall Overcome: The Seeger Sessions-American Land Edition

36 K.T. TUNSTALL Eye To The Telescope

37 SHAWN COLVIN These Four Walls

38 TEDDY THOMPSON Separate Ways

39 G. LOVE Lemonade

40 CAT POWER The Greatest

41 MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD Yell Fire!

42 FOO FIGHTERS Skin And Bones

43 BETH ORTON Comfort Of Strangers

44 BEN FOLDS supersunnyspeedgraphic, the lp

45 THE WHO Endless Wire

46 THE SHINS Wincing The Night Away

47 ANI DiFRANCO Reprieve

48 JERRY LEE LEWIS Last Man Standing

49 KEB’ MO’ Suitcase

50 THE DAMNWELLS Air Stereo

51 LOS LOBOS The Town And The City

52 THE ALARM Under Attack

53 THE FLAMING LIPS At War With The Mystics

54 THE BLACK CROWES The Lost Crowes

55 WILLIE NELSON Songbird

56 THE CHURCH Uninvited, Like The Clouds

57 CITIZEN COPE Every Waking Moment

58 ARCTIC MONKEYS Whatever People Say I Am, That’s What I Am Not

59 JACK JOHNSON Sing-A-Longs & Lullabies For The Film Curious George

60 THOM YORKE The Eraser

61 THE REPLACEMENTS Do You Know Who I Think I Was?

62 ROSANNE CASH Black Cadillac

63 SEAN LENNON Friendly Fire

64 Norah Jones Not Too Late

65 LOS LONELY BOYS Sacred

66 BUILT TO SPILL You In Reverse

67 MATTHEW SWEET & SUSANNA HOFFS Under The Covers, Vol. 1

68 THE HOLD STEADY Boys And Girls In America

69 JOSH RITTER The Animal Years

70 JOAN OSBORNE Pretty Little Stranger

71 MATT COSTA Songs We Sing

72 PAT DINIZIO This Is Pat Dinizio

73 INDIGO GIRLS Despite Our Differences

74 BEN KWELLER Ben Kweller

75 THE DECEMBERISTS The Crane Wife

76 ROBYN HITCHCOCK & THE VENUS 3 Ole! Tarantula

77 U2 U218 Singles compilation

78 JOE GRUSHECKY A Good Life

79 VAN MORRISON Pay The Devil

80 YUSUF (formerly CAT STEVENS) An Other Cup

81 GOLDEN SMOG Another Fine Day

82 JACK JOHNSON A Broke Down Melody soundtrack

83 DUNCAN SHEIK White Limousine

84 EDIE BRICKELL & NEW BOHEMIANS Stranger Things

85 MINDY SMITH Long Island Shores

86 RICHARD JULIAN Slow New York

87 DAMIEN RICE “9″

88 LIVE Songs From Black Mountain

89 TREY ANASTASIO Bar 17

90 CHARLATANS UK Simpatico